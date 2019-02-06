فيديو.. عبدالعزيز بن سعود لمتقاعدي الداخلية: أعتبركم من منسوبي الوزارة ممن هم على رأس العمل

المواطن - الرياض

وجه وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، رسالة إلى المتقاعدين من منسوبي الوزارة لداخلية، خلال لقائه معهم في ديوان الوزارة بالرياض.

وقال وزير الداخلية مخاطبًا المتقاعدين خلال حفل تكريمهم تقديرًا لجهودهم خلال السنوات التي قضوها في خدمة الدين والوطن: “إن علاقتكم بالوزارة والحاجة لخبراتكم مستمرة، حيث إن التقاعد عن العمل ليس إلا بداية لمرحلة جديدة تخدمون فيها دينكم ووطنكم، ونحن على ثقة بأن كل فرد منكم يدرك هذا الواجب ويستشعر هذه المسؤولية وهو ما نعهده فيكم ولمسناه من أسلافكم الذين كانوا على تواصل دائم بمراجعهم وقدموا آراءهم ومقترحاتهم التي يرون فيها ما يمكن أن يسهم في خدمة وطنهم بحكم ما اكتسبوه من تجارب وخبرات خلال عملهم بوزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية”.

ودعا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز في ختام كلمته الله عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان في ظل قيادته الرشيدة.