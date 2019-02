فيديو.. عمران خان يكشف عن حديث طريف مع الأمير محمد بن سلمان في الطريق من المطار

المواطن - محمود نبيل - القاهرة

أكد عمران خان، رئيس الحكومة الباكستانية، أن عشق شعب بلاده للمملكة ليس فقط لمكانتها الإسلامية الكبيرة، ولكن أيضًا لأنها كانت الصديق الحقيقي لإسلام آباد في الوقت الذي كانت تحتاج فيه إلى من يقف بجانبها.

وخلال استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في رحلته التاريخية إلى باكستان، أكد خان أن “العمل المشترك بين البلدين سيقود إلى العلاقات بين البلدين إلى مستوى غير معهود، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المتبادلة بين المملكة وباكستان سيكون لها تأثير بالغ في تعميق العلاقات بين البلدين.

وفي سياق حديثه عن الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين، سرد رئيس الحكومة البريطانية موقفًا جمعه بالأمير محمد بن سلمان خلال استقلالهما لسيارة في طريقهما إلى مقر الاستقبال، حيث ذكر أن شغف ولي العهد بشأن السياحة في المملكة كان واضحًا.

وقال مازحًا: “إن هذا أقلقني.. لأن باكستان لديها كل ذلك”، مبديًا إعجابه الشديد بأعداد الوفود السياحية التي تزور المملكة سنويًّا، والتي تصل إلى 18 مليون سائحًا، وتسعى المملكة لزيادة هذا العدد إلى 200 مليون سائح.

وتابع خان: “باكستان لديها واحدة من أفضل الأماكن السياحية في العالم، وخاصة سياحة الجبال”، ثم استدرك قائلًا: “نعرف أن المملكة سوف تتفوق علينا بشكل عام، لكن في سياحة الجبال سنتفوق عليها”.

وأثار الموقف الذي سرده رئيس الحكومة الباكستانية ضحكات الحضور، والذين كان من بينهم الوزراء والمسؤولون في الوفد المرافق لمحمد بن سلمان خلال زيارته لإسلام آباد، بالإضافة إلى نظرائهم في باكستان.

ومن المتوقع أن يعقد الجانبان مجموعة من اجتماعات العمل بعد الانتهاء من مراسم الاستقبال التي عكفت باكستان على إعدادها خلال الأيام القليلة الماضية.

Saudi Arabia has always been a friend of Pakistan. We are taking this relationship to a level that we never saw before: Prime Minister Imran Khan

(2/2) #CrownPrinceinPakistan #PakSaudiFriendship pic.twitter.com/HKlsYhSGaF

February 17, 2019