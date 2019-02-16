فيديو.. غادة عادل تكشف سر طلاقها ومصير أولادها الخمسة

المواطن - القاهرة

قد لا يعلم الكثير أن الفنانة المصرية غادة عادل التي انفصلت عن زوجها مجدي الهواري قبل عام أنجبت منه 5 أطفال، وهو عدد كبير جداً من الأبناء مقارنة بزيجات الوسط الفني.

طلاق غادة عادل سبب أزمة كبيرة في الوسط الفني بالرغم من أن عمر زواجات الفنانين يكون قصيرًا في أغلب الحالات، حيث كان مجدي الهواري هو من اكتشفها وقدمها لعالم الفن والشهرة ودامت العلاقة بينهما عدة سنوات من الود والتفاهم أثمرت 3 أولاد وبنتين هم: محمد، حمزة، مريم، عبد الله، عز الدين.

وخلال استضافتها في برنامج “سهرانين”، المذاع على فضائية “أون إي” المصرية، أمس الجمعة، قالت غادة عادل إن طلاقها من زوجها جاء لتحقيق الراحة لهما ولأطفالهما.

وأكدت غادة عادل أن صداقتها بزوجها توطدت بشكل أكبر، بعد مرور عام ونصف على انفصالهما، على عكس اعتقاد الكثيرين، مشيرة إلى أن جرعة الضحك والمزاح بينهما تضاعفت بعد الطلاق.

والمعروف أن غادة عادل من مواليد 25 ديسمبر 1974 وهي ممثلة مصرية ولدت في بنغازي بليبيا وأمضت فيها طفولتها وصباها واستمرت فيها وحملت شهادة في مجال الإدارة من كلية التجارة والاقتصاد بجامعة قار يونس من ليبيا، وذلك لظروف عمل والدها هناك، وبعد أن توفيت والدتها وهي في الثانية من عمرها عاشت مع زوجة أبيها.

بدأت غادة عادل مشوارها الفني من خلال الإعلانات، ثم جاءت شهرتها بعد أن شاركت المطرب هاني شاكر في تصوير أغنية “تخسري” عام 1997.