فيديو.. غوميز يهز شباك #الاتحاد في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

نجح الفرنسي بافيتيمبي غوميز في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الاتحاد والهلال، وهز شباك العميد في الدقيقة 67.

ويلعب الاتحاد والهلال على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى العميد لتسجيل هدف التعادل، والبحث عن هدف التقدم، لتحسين موقعه في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يسعى الزعيم لتعزيز تقدمه وخطف نقاط مباراة الاتحاد والهلال اليوم.

وقبل مباراة الاتحاد والهلال اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة، فيما يتواجد العميد في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الهلال سجله اللاعب: بافتيمبي غوميز في الدقيقة 67 #الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/TIH5bAmTSH — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 21, 2019