فيديو.. فرصة ثانية.. مبادرة لتدريب السجناء على تصميم وبناء وصيانة شبكات الحاسب بالرياض

المواطن - الرياض

أكد صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية أن المملكة بتوجيه من القيادة الرشيدة تولي رعاية خاصة للسجناء باعتبار أنهم أشخاص قضت إرادة الله أن يمكثوا فترة في السجون وهم محل عناية وتطوير وإصلاح ليعودوا إلى المجتمع ربما أكثر علما وقدرة من ذي قبل.

جاء ذلك خلال تدشين سموه لنظام أزهلها، ومبادرة فرصة ثانية، وذلك بالمديرية العامة للسجون في الرياض ضمن استراتيجية المديرية العامة للسجون في المجال التقني، والتي وجه سمو وزير الداخلية مطلع هذا العام باعتمادها.

وتهدف مبادرة فرصة ثانية لإكساب المتدرب ” النزيل” المهارات اللازمة لتصميم وبناء وصيانة شبكات الحاسب، بما يساعد على رفع الآفاق المهنية للمتدربين، ونشر الوعي المعرفي لاستخدامات التقنية، بالإضافة إلى المساعدة على تأهيل المتدرب للحصول على شهاداتٍ معترف بها عالمياً في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

يذكر أن هذه المبادرة جاءت بالتعاون بين الإدارة العامة لتقنية المعلومات في المديرية العامة للسجون وشركة سيسكو العالمية.