فيديو.. فزاع يحلق في سماء دبي بزي آيرون مان

المواطن - متابعة

نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، (فزاع) ولي عهد دبي، مقطع فيديو عبر حسابه في تويتر وهو يطير في سماء الإمارات.

ويظهر فزاع في الفيديو، برداء مجنح مزود بمحركات نفاثة تسمح له بالتحليق في السماء، على طريقة الرجل الحديدي في فيلم آيرون مان.

ويقفز ولي عهد دبي، من طائرة مروحية فوق سماء دبي برفقة أحد زملائه، قبل أن يحلق عمودياً بسرعة كبيرة إلى الأعلى بالاعتماد على المحركات النفاثة.

وعلق فزاع على المقطع بكلمة :”Future is here” المستقبل هنا، أي في السماء.

وفي وقت لاحق قال ولي عهد دبي: شهدتُ فعاليات اليوم الختامي لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية بمشاركة عدد من الفرق من مختلف أجهزتنا الأمنية في الدولة، وسعدت بالمستوى التنظيمي الذي قدمته شرطة دبي لجميع الفرق المشاركة التي جاءت من 50 دولة حول العالم.