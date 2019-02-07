فيديو.. فوساتي يُتابع مباراة الأهلي والحزم من المدرجات

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة الأهلي والحزم المُقامة الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، أول ظهور لمدرب الراقي الجديد خورخي فوساتي.

وتواجد المدرب الأوروغواياني فوساتي في مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، لمتابعة مباراة الأهلي والحزم والوقوف على إمكانيات اللاعبين، بعد تعاقده على تدريب الراقي خلفًا للمدرب الأرجنتيني بابلو غويدي.

ونشر حساب الناقل الرسمي “دوري بلس”، مقطع فيديو لمدرب الراقي الجديد فوساتي من مدرجات ملعب مباراة الأهلي والحزم ضمن منافسات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتُشير نتيجة مباراة الأهلي والحزم إلى تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالراقي بثلاثية أهداف مقابل هدفين حتى الدقيقة 80، ليقترب من خطف الثلاث نقاط، والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح عبد الفتاح عسيري أهداف مباراة الأهلي والحزم في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل جون باجوي في الدقيقة 14، وسجل سيف حسين هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 16، ليمنح العالمي التقدم مُجددًا.

ونجح محمد الصيعري في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 34، قبل أن يُحرز دجانيني تافاريس هدف تقدم الراقي في الدقيقة 50 من أحداث مباراة الأهلي والحزم اليوم.

الحضور الأول لمدرب النادي الأهلي الجديد السيد فوساتي من مدرجات المباراة #الحزم_الاهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/6ORofASaBA — دوري بلس (@dawriplusksa) February 7, 2019