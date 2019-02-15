فيديو.. قائد مركبة يخطئ الجسر ويسقط في النهر

المواطن - متابعة

لأسباب غير معلومة ترك قائد مركبة الجسر أمامه وانحرف بشدة ليسقط في النهر.

وأظهر مقطع فيديو متداول المركبة وهي تسقط بسرعة في النهر فيما ساعد عدد من القرويين في منطقة فوشان جنوب الصين في انتشال السائق.