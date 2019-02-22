فيديو.. قاعة الشعب الكبرى تحتضن لقاء الأمير محمد بن سلمان مع هان تشنغ

المواطن - الرياض

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع معالي نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية السيد هان تشنغ سبل تعزيزالعلاقات السعودية الصينية، وفرص تطويرها بين البلدين الصديقين .

جاء ذلك خلال لقاء ولي العهد مع هان في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين صباح اليوم.