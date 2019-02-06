فيديو.. قرود تقتحم مبنى كلية البنات ببلقرن

المواطن - بيشة

اقتحم قطيع كبير من القرود حرم كلية البنات ببلقرن التابعة لجامعة بيشة بحثًا عن الطعام، الأمر الذي أثار فزع الطالبات الموجودات داخل مبنى الكلية.

وأظهر مقطع فيديو متداول مجموعة من القرود وهي تتجول داخل فناء الكلية باحثة عن الطعام.

ولم تمنع الأسلاك الشائكة الموضوعة على سور الكلية القرود من العبور إلى داخل المبنى، حيث تمكنت من المرور من بينها، الأمر الذي دفع متداولي الفيديو لمطالبة الجهات المعنية بالبحث عن حلول بديلة لمواجهة تلك الظاهرة، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها القرود مبنى الكلية.

وكانت القرود هاجمت مبنى الكلية في أكتوبر الماضي وأصدرت الجامعة بيانًا حينها أوضحت خلاله أن اقتحام القرود لمبنى الكلية جاء بسبب خطأ في فتح أحد أبواب السياج الحديدي الذي سبق تنفيذه حول الكلية والبالغ ارتفاعه مترين.