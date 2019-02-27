فيديو.. قصيدة جديدة لـ خالد الفيصل: يا مرحبًا بك يا ثمانين عمري

المواطن - مكة المكرمة

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، قصيدة جديدة لسمو الأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة.

وعلقت إمارة مكة، على القصيدة بقولها: “الأمير خالد الفيصل في قصيدة جديدة مرحبًا فيها بعمر الثمانين”.

وقال الأمير خالد الفيصل في قصيدته الجديدة:

يا مرحبًا بك يا ثمانين عمري

لوما هقيت إني اشوفك وأنا حي

تناشلت شعرات الأيام تجري

وابيضت السودا على ضامي الري

اغضي.. ولكن ما تَناقَصْتْ قدري

وأسْمَحْ.. ولكن ما تنازَلت عن شي

#شاهد🎥

الأمير #خالد_الفيصل في قصيدة جديدة

مرحباً فيها بعمر الثمانين:

اغضي .. ولكن ما تَناقَصْتْ قدري

وأسْمَـحْ .. ولكن ما تنازَلت عن شي#إمارة_مكة pic.twitter.com/WochUDLhkk — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) February 27, 2019