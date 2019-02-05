فيديو.. كلب ضال في مستشفى صبيا بجازان والصحة ترد

المواطن - علي شيبان - جازان

أظهر مقطع فيديو أحد الكلاب الضالة داخل مستشفى صبيا بجازان؛ مما تسبب في استياء بعض المراجعين والمرضى في المستشفى.

وردت صحة جازان على الفيديو الذي يُظهر تسلل أحد الحيوانات “كلب” إلى مدخل جانبي بمستشفى صبيا العام، بالقول إنه تم مراجعة كاميرات الأمن والسلامة بالمستشفى، وقد اتضح أن أحد الأشخاص، وهو مختل عقليًّا، أدخله إلى المستشفى وتم إيقافه ومنع دخوله من قبل الحراسات الأمنية بالمستشفى.

ولفتت صحة جازان إلى أنه تم التعامل مع الحدث في حينه ومخاطبة الجهات المعنية والتعامل مع الشخص المذكور والتنسيق لإحالته إلى مستشفى الأمل والصحة النفسية.

وأكدت صحة جازان حرصها على سلامة المنشآت الصحية وسلامة المرضى والتعامل مع الأحداث بمهنية واتخاذ الإجراءات بما يضمن جودة وسلامة الخدمات التي تقدم للمستفيدين من الخدمات الصحية بجميع المنشآت.