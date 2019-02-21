فيديو.. لاعبو #الهلال يحتفلون بـ +9 في دوري محمد بن سلمان للمحترفين
بعد الفوز على الاتحاد بثنائية نظيفة

فيديو.. لاعبو #الهلال يحتفلون بـ +9 في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

2019/02/21
الساعة 11:15 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1985
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

نشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لاحتفالات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد الفوز على الاتحاد اليوم، والحفاظ على فارق الـ9 نقاط مع النصر.

وظهر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفيديو، وهم يحتفلون بالصدارة في غرفة الملابس، بجانب احتفالات الجماهير في المدرجات بفارق الـ9 نقاط مع النصر صاحب المركز الثاني.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على نظيره الاتحاد في الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدفين دون رد سجلهما الفرنسي بافيتيمبي غوميز والنجم سالم الدوسري.

وعزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارته لجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن النصر الذي يواجه الفيحاء، بعد غد السبت، في الجولة الـ21.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم