فيديو.. لاعبو #الهلال يحتفلون بـ +9 في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

نشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لاحتفالات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد الفوز على الاتحاد اليوم، والحفاظ على فارق الـ9 نقاط مع النصر.

وظهر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفيديو، وهم يحتفلون بالصدارة في غرفة الملابس، بجانب احتفالات الجماهير في المدرجات بفارق الـ9 نقاط مع النصر صاحب المركز الثاني.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على نظيره الاتحاد في الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدفين دون رد سجلهما الفرنسي بافيتيمبي غوميز والنجم سالم الدوسري.

وعزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارته لجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن النصر الذي يواجه الفيحاء، بعد غد السبت، في الجولة الـ21.

🎥 ١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩+ 💪🏻#مرجلة_بس 👏🏻💙#فيديو_الهلال pic.twitter.com/n7ZQ70DAem — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 21, 2019