فيديو.. لحظة إطلاق محمد بن سلمان محمية شرعان الطبيعية في العلا

المواطن - العلا

أظهر مقطع فيديو لحظة إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، محمية شرعان الطبيعية في محافظة العلا؛ كجزء من سلسلة من المشاريع الإستراتيجية الرئيسية التي تقوم بها الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا من خلال إطلاق الصندوق العالمي لحماية النمر العربي إلى أن يكون ھذا الصندوق ھو الأكبر من نوعه في العالم، إذ سيمكن ھذا المشروع محمية شرعان الطبيعية، بالإضافة إلى مواقع أخرى، لتكون منطقة مناسبة لإطلاق وإعادة توطين النمر العربي في المستقبل.

ويُركّز تطوير المحمية الطبيعية على إعادة تأھيل النظام البيئي الطبيعي، وإعادة توطين الأنواع الأصيلة في المنطقة، وتطوير الغطاء النباتي عن طريق زراعة أشجار الأكاسيا الأصيلة، وإطلاق الأنواع البرية في المحمية طبقا للمقاييس العالمية، وتحديدًا وفقًا لإرشادات الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

وخلال إطلاق المحمية، قام جّوالي المحمية المحلية من أھالي العلا الذين تم تدريبھم من قبل الھيئة السعودية للحياة الفطرية، بالتعاون مع كلية مويكا للحياة الفطرية في تنزانيا، بإطلاق عشرة وعول، وعشرة من طيور النعام أحمر الرقبة، و20 غزالًا في المحمية. حيث تواجه ھذه الأنواع المحلية تھديدات عديدة وتتناقص أعدادھا بتسارع في مواطنھا الطبيعية.

ويمثل إطلاق المحمية أحد مشاريع الھيئة الملكية لمحافظة العلا لتطوير المنطقة، حيث تحتضن العلا كنزًا من المساحات الطبيعية الخلابة والحيوانات المعرضة للانقراض، بالإضافة إلى الإرث التاريخي الذي يتمثل في مجموعة غنية من الكنوز الأثرية والمدن القديمة، حيث جمعت المنطقة بين جبالھا وأراضيھا مجموعة من الممالك الحضارية كالمملكة الدادانية واللحيانية والنبطية.