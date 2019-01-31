فيديو.. لحظة انفجار هاتف في وجه رجل أثناء إصلاحه

المواطن - متابعة

تعرض رجل لحادث مروع أثناء إصلاح هاتف خلوي معطل مما تسبب في تعرضه لإصابات وحروق.

وانفجر الهاتف بشكل مفاجئ في يد الرجل أثناء قيامه بإصلاحه، مما جعله ينهض من مكانه مسرعا محاولا التخلص منه والابتعاد قدر الإمكان عن النيران التي اشتعلت به.

وبالرغم من سرعة بديهة الرجل ونهوضه إلا أن جزءا من شعره احترق إضافة إلى جزء من حاجبه كما تضرر وجهه ببعض الحروق التي كانت سطحية لحسن حظه.

استعرض الرجل بطارية الهاتف التي انفجرت وظهر الهاتف في يده مقسوما إلى قسمين بعد ما حدث له.

وقع الحادث في متجر لتصليح الهواتف في محافظة تشيجيانج الصينية، وفقا لما ذكرته التقارير المحلية.