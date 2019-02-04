فيديو.. مأذون يتعرض للضرب في حفل زفاف بسبب منديل الفرح

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في مشهد كوميدي، تعرض مأذون للضرب أثناء حضوره حفل زفاف لكتب الكتاب، بعد أن نشب شجار عنيف بين أهل العريس والعروس، بسبب منديل الفرح.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المأذون يجلس بين العريس ووالد العروسة، ويعقد القران ولحظة انتهائه انقضت عليه مجموعة من الفتيات لخطف منديل الفرح.

ونشب بينهما عراك عندما حاول بعض الأشخاص من أهل العروس أخذ المنديل من أهل العريس، حيث انهالوا على المأذون بالضرب الذي تفاجأ بالموقف، وكاد أن يسقط من فوق الكرسي.

. ‏بسبب منديل الفرح المأذون الله يرحمه 😂😂 Posted by Best Screenshots on Monday, January 28, 2019