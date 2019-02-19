فيديو.. مأساة امرأة اختلف معها زوجها فألقاها من الشرفة!

المواطن - متابعة

كشفت تقارير صحفية مصرية، جانبًا من قصة مأساوية لرجل حاول إلقاء زوجته من شرفة المنزل في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

وبحسب مواقع إخبارية، وصلت الخلافات بين الاثنين ذروتها، أمس؛ مما دفع الزوج إلى محاولة إلقاء زوجته من الشرفة، لكن لحسن الحظ نجحت الأخيرة في التشبث بالسور.

وأظهرت لقطات الفيديو السيدة وهي معلقة على حافة الشرفة، بينما أنقذها مجموعة من الرجال من السقوط وساعدوها على العودة مرة أخرى إلى داخل الشرفة.

وقال شاهد عيان: إن خلافًا وقع بين الزوجين بسبب مصروفات المنزل؛ مما دفع الزوج لإلقاء زوجته من الشرفة بالطابق الثاني، رغم مرور أشهر قليلة على عرسهما.