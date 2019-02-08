فيديو.. ماكينة تغليف تبتلع عاملًا

المواطن - متابعة

تعرض رجل لحادث خلال عمله على إحدى آلات المصنع الذي يعمل به.

وبحسب موقع لايف ليك، رصدت كاميرا مراقبة المكان لحظة وقوع الحادث، عندما كان العامل يقف أمام الآلة، التي تقوم بلف الشرائح الكبيرة من البلاستيك المخصصة للتغليف على أسطوانة ضخمة، ووضع إحدى الأسطوانات أرضًا ثم شرع للبدء بأخرى.

وأمسك العامل الصيني بقطعة البلاستيك وحاول تثبيتها على الأسطوانة التي تدور حتى يسمح لها بالالتصاق بها، فيتركها تجمع البقية وحدها، لكن يبدو أنه اتكأ على الأسطوانة بشكل شديد مما جعلها تلتقطه مع البلاستيك ليدور حولها.