فيديو.. ما حنا بساكتين يعيد داود الشريان للجمهور على قناة SBC

المواطن - الرياض

بعدما انتهى من ترتيب البيت الداخلي في هيئة الإذاعة والتلفزيون يعود داود الشريان إلى جمهوره السعودي والعربي لكن هذه المرة من خلال قناة SBC السعودية.

وكشفت قناة SBC السعودية عن موعد انطلاق بث برنامج داود الشريان الجديد وخريطة البث اعتبارا من الشهر الجاري.

وقالت القناة إن برنامج داود الشريان سيبدأ اعتباراً من الأحد 17 فبراير الحالي.

ونشرت القناة برومو البرنامج الذي سيبث أيام الأحد، والاثنين، والثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة الثامنة مساء.

وعلقت القناة على المقطع بقولها :” إذا رجع داود نقول اللي في خواطرنا والكلمة اللي نستحي منها.. نبديها ”

يذكر أن القناة كانت قد بدأت حملة ترويجية للبرنامج بلوحات إعلانية حملت في المرحلة الأولى عبارة “تبونا نسكت”، لتأتي المرحلة الثانية بعبارة “ما حنا بساكتين” والتي يتوقع أن تكون هي اسم البرنامج.

وشهدت هيئة الإذاعة والتلفزيون حركة تطوير على جميع المستويات منذ تولي داود الشريان منصب الرئيس التنفيذي لها.

إذا #رجع_داود نقول الي في خواطرنا

والكلمة الي نستحي منها.. نبديها كل يوم أحد واثنين وثلاثاء 8 مساءً

ابتداءً من 17 فبراير على قناة #SBC pic.twitter.com/f3EzlVVGwD — SBC channel (@SBC_Channel) February 7, 2019