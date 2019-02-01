فيديو.. متحدثة البيت الأبيض: الرب اختار ترامب لرئاسة أمريكا ولهذا هو هناك

المواطن - متابعة

في تصريح أثار الجدل حول علاقة الدين بالسياسة، قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنها تعتقد أن الرّب أراد دونالد ترامب أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا أصبح ترامب كذلك بعد انتخابات 2016.

وتسبب تصريح ساندرز في موجة من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية والعالمية وتداولت وسائل الإعلام مقاطع من الحوار الذي أجرته ساندرز مع قناة CBN مؤخرا.

قالت المتحدثة الأمريكية: “أعتقد أن الرّب يوجهنا جميعا لملء أدوار مختلفة في أوقات مختلفة وأعتقد أنه الرّب أراد أن يصبح ترامب رئيسا، ولهذا هو (ترامب) هناك الآن”.

وتابعت المتحدثة قائلة: “أعتقد أن ترامب أدى عملا كبيرا في دعم العديد من الأمور التي تهم المؤمنين، مشيرة إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا لن يهدد المسيحيين، بقولها : “الرئيس أوضح أننا سندعم المسيحيين وأننا سندعم الأكراد”.

وحول وصف نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، لفكرة إنشاء الجدار بأنها “غير أخلاقية”، قالت ساندرز: “القول إن هذا الأمر غير أخلاقي تهمة سخيفة”.