فيديو.. مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية يتحدث لـ”المواطن” عن مسيرة أبشر

المواطن - الهنوف السليمان - الرياض

التقت صحيفة “المواطن” العميد الصيخان، مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية ، على هامش ملتقى أبشر الخامس، حيث كشف عن أبرز الخدمات التي تقدمها الجوازات للمواطن والمقيم والتيسر عليهم.

وأوضح العميد الصيخان، أن أبشر بدأ في 2007 كفكرة رئيسية، وتم بناء بنية تحتية خاصة تستوعب جميع المواطنين والمقيمين.

وفي 2010 أطلقنا خدمة التأشيرات بأنواعها ثم بدأت الخدمات تتوالى تباعًا، ثم تم بعد ذلك تدشين خدمة إصدار الجواز السعودي.

وأضاف الصيخان، أن الجوازات استعانت بمكاتب البريد لإرسال الجواز إلى المنازل تيسيرًا على الجميع.

وأضاف أنه يتم حاليًّا التعاون مع عدة وزارات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم على السواء.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تستهدف الوصول لجميع المقيمين والمواطنين، كما سيتم إطلاق استفتاء لإشراك المواطن في الارتقاء بالخدمات وتنفيذ رغباته.