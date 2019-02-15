فيديو .. مشجع نصراوي: أتمنى عدم هبوط #الاتحاد فهو ملح الدوري

المواطن - محمد سمعه

أعرب أحد مشجعي نادي النصر عن أمنيته ببقاء نادي الاتحاد في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وعانى الاتحاد منذ بداية الموسم الجاري، حيث تلقى العديد من الهزائم في الدور الأول من بطولة الدوري، وتحسنت نتائج العميد قليلًا في الدور الثاني من البطولة لكن الاتحاد لا يزال في المركز الخامس عشر في جدول المسابقة برصيد 14 نقطة.

وتحدث أحد مشجعي نادي النصر في فيديو نُشر على حساب قناة KSA SPORTS بتويتر قائلًا: حقيقة لا أرغب في رؤية الاتحاد هابطًا لدوري الدرجة الأولى وأتمنى بقاءه في دوري المحترفين.

وأضاف مشجع نادي النصر: مستعد أن أرى الاتحاد يفوز على النصر، ولكنني لا أريد رؤيته هابطًا، الاتحاد هو ملح الدوري وهو فخر الوطن، الاتحاد يستحق كل خير.

سيواجه الاتحاد، منافسه نادي الرائد اليوم في ختام الجولة الـ20 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.