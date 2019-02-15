فيديو.. منحوس يرمي هاتفه الآيفون للدببة بالخطأ أثناء إطعامهم

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وثق مقطع فيديو متداول، رجلًا يرمي هاتفه “الآيفون” باهظ الثمن إلى الدببة بالخطأ أثناء إطعامهم.

وقع الحادث في حديقة يانتشنج للحياة البرية في مقاطعة جيانغسو بشرق الصين، وأثارت اللقطات ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصينية.

ووفقًا للتقارير المحلية، كان الرجل يُطعم الدببة التفاح والجزر أثناء وقوفه على جسر بالقرب من قفصهم قبل أن يرمي هاتفه بالخطأ.

وظهر دب ينظر إلى الهاتف بفضول قبل أن يلتقطه بفمه ويمشي بعيدًا.

وذكرت التقارير أن موظفي حديقة الحيوان تمكنوا من استعادة الهاتف وإعادته إلى الرجل، لكن لسوء الحظ، تحطم الهاتف بالكامل.

كما أصدرت حديقة الحيوان بيانًا بعد الحادث لمطالبة الزوار بعدم إطعام الحيوانات.

Embarrassed! Man accidentally throws iPhone to bears at a zoo A tourist accidentally threw his iPhone, instead of apples and carrots, to bears at Yancheng Wildlife Park, east China's Jiangsu Province. Fortunately, the zoo staff helped him recover his phone. Netizens called it the most expensive way to feed. Posted by CGTN on Monday, February 11, 2019