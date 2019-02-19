فيديو.. نائب أمير حائل يدشن أول فندق نسائي

المواطن - الرياض

دشن نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، مشروع أول فندق من نوعه في المنطقة، خاص بالنساء فقط، ويعمل تحت إدارة وإشراف كادر نسائي سعودي بالكامل.

ونشرت إمارة المنطقة مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، يظهر نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن وهو يدشن الفندق ويتفقد عدداً من أجنحته، إيذاناً بإطلاق الفندق الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.

دشن صاحب السموالملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل مشروع هو الأول من نوعه بالمنطقة ( فندق باين تري ) بحي أجا عبارة عن أجنحة فندقية للنساء فقط بهدف المحافظة على خصوصيتهن ، وبإشراف سعوديات . pic.twitter.com/H0pFz1GBiR — إمارة منطقة حائل (@emara_hail) February 19, 2019

ويقع الفندق النسائي الذي أطلق عليه اسم “باين تري حائل” في حي أجا بمدينة حائل، ويضم أجنحة متنوعة خصصت لاستقبال النساء فقط، للمحافظة على خصوصيتهن.