فيديو.. نائب أمير حائل يدشن أول فندق نسائي

فيديو.. نائب أمير حائل يدشن أول فندق نسائي

2019/02/19
الساعة 11:45 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

دشن نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، مشروع أول فندق من نوعه في المنطقة، خاص بالنساء فقط، ويعمل تحت إدارة وإشراف كادر نسائي سعودي بالكامل.

ونشرت إمارة المنطقة مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، يظهر نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن وهو يدشن الفندق ويتفقد عدداً من أجنحته، إيذاناً بإطلاق الفندق الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.

ويقع الفندق النسائي الذي أطلق عليه اسم “باين تري حائل” في حي أجا بمدينة حائل، ويضم أجنحة متنوعة خصصت لاستقبال النساء فقط، للمحافظة على خصوصيتهن.

 



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