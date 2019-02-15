فيديو.. نجوى كرم تمازح جمهور الكويت : ليش خايفين من التلفزيون؟!

المواطن - متابعة

أطلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم ليلة أمس على جمهور مهرجان فبراير الكويت 2019 في واحدة من أمتع الحفلات التي ينتظرها الكويتيون والعرب كل عام.

واستمتع الحضور بعدد من الأغاني والمواويل التي أبدعت فيها نجوى كرم بصوتها الذي منح ليالي فبراير الدفء.

ومازحت نجوى كرم الحضور قائلة لهم : “ليش خايفين من التلفزيون”؟ وتابعت إذا كانت السوشيال ميديا اقتحمت العالم فلم الخوف من التلفزيون؟

ومن بين المواويل التي غنتها نجوى كرم في الكويت موال الوفا الذي قالت فيه :

الوفا مثل الشمس لاهل الوفا باين

والحب مد وجزر بقلوبنا ساكن

انت حبيبي وامنتك لى روحي

ومين امنك لا تخونو ولو كنت خاين.

كما غنت نجوى كرم موال ما بسمحلك وقالت فيه:

ما بسمحلك مابسمحلك

مهما يكون قلبى بيرتاحلك

ما تجرب تطلع بالعالى

بشيلك من فكرى ومن بالى

اذا مابتفهم على موالى

اتركنى اريحلى واريحلك

والمعروف أن نجوى كرم من مواليد 26 فبراير 1966 وهي مغنية لبنانية، أطلق الإعلامي اللبناني جورج إبراهيم الخوري عليها لقب شمس الأغنية اللبنانية والتصق بها هذا اللقب.

تعتبر نجوى كرم من أكثر الفنانات شعبية وجماهيرية في الوطن العربي، وقد بدأت حياتها كمدرسة وانطلقت في الغناء في فترة ثمانينيات القرن العشرين.

في عام 1985 شاركت في برنامج ليالي لبنان وحصلت على الميدالية الذهبية.

أطلقت نجوى كرم في عام 1989 أول ألبوم لها بعنوان يا حبايب، ثم أصدرت ألبومها الثاني شمس الغنية عام 1992 الذي حقق نجاحا كبيرًا، وأطلقت في السنوات التالية عدة ألبومات أخرى بمعدل ألبوم في السنة الواحدة.