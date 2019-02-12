فيديو.. نحو مكة وما قبلها العلا ورابغ.. محمد بن سلمان يطوي المسافات لتحقيق الطموحات

المواطن - الرياض

“لهذا أنا في عجلة من أمري” هذه المقولة التي قالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حواره مع توماس فريدمان الذي نشرته نيويورك تايمز في نوفمبر 2017 تثبت واقعيتها كل يوم من خلال الخطوات المتسارعة والمشروعات المتلاحقة والاجتماعات المتواصلة لولي العهد.

من العلا إلى رابغ

لا تندهش إذا وجدت الأمير محمد بن سلمان يفتتح مشروعًا في إحدى المدن في الصباح ويرأس اجتماعًا في المساء وبعد الفجر تجده في موقع ثالث يحث الخطى ويقطع المسافات لأنه يعلم أنه في تحقيق الأحلام عطاء.

قبل ساعات معدودة شاهدنا ولي العهد يدشن ميناء الملك عبدالله في رابغ وقبلها كان يدشن رؤية محافظة العلا وفي الفجر زار الحرم المكي لتفقد مشاريع التوسعة.

رحلة عبر الزمن مع التراث والطبيعة

وتتضمن رؤية العلا مجموعة من المشاريع التنموية التطويرية التي تدعم المحافظة، من أجل تعزيز موقعها كواجهة حضارية عالمية، تماشيًا مع تحقيق أهداف رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للسعودية ٢٠٣٠.

وستحقق المشاريع الجديدة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، ازدهارًا اقتصاديًا دائمًا للمحافظة، من خلال جذب 2 مليون زائر، مما سينتج عنه إسهام في الناتج المحلي التراكمي بنحو 120 مليار ريال، فضلًا عن توفيرها 38 ألف وظيفة بحلول العام 2035.

وقد سعت رؤية العلا، من خلال المشاريع الجديدة، لتلبية حاجة المحافظة وزيادة فاعليتها كوجهة عالمية؛ وأهم مشروعين سيتم تدشينهما: محمية شرعان الطبيعية والتي من بين أهدافها إنشاء صندوق عالمي للفهد العربي للمحافظة عليه من خطر الانقراض، ومنتجع شرعان وهو منتجع عالي الفخامة سيكون ذا مردود اقتصادي كبير على المحافظة.

وتمثل رؤية العلا، خارطة طريق، لوضع المحافظة بتاريخها وتراثها وعراقتها ومجتمعها المحلي ضمن أولويات التطوير الذي من أجله تم إنشاء الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بهدف تحويلها إلى وجهة عالمية للتراث.

تطوير ميناء الملك عبدالله

كما يجسد تدشين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الليلة لميناء الملك عبدالله اهتمام القيادة بالمشروعات العملاقة، وتحويل الميناء لبنة أساسية في التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة وفق رؤية 2030.

ويعد ميناء الملك عبدالله نموذجا رائدا للمشاريع الوطنية العملاقة حيث كسرت حركة السفن فيه حاجز الـ 4 ملايين حاوية قياسية سنوياً وتم تصنيفه ضمن قائمة أكبر 100 ميناء حاويات في العالم.

ويستند تطوير ميناء الملك عبدالله إلى رؤية طموحة أدركت الحاجة إلى ميناء على مستوى عالمي قادر على استقبال السفن العصرية العملاقة، واستيعاب العدد المتزايد من السلع والبضائع المستوردة حيث الميناء يوفر الاحتياجات المتنامية لسكان المملكة الذين يشهد عددهم نمواً متسارعاً ويتميز بارتفاع نسبة الشباب، وفي الوقت نفسه استيعاب تزايد صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية، ما يعزز مكانتها الاقتصادية دولياً.

زيارة الفجر لتفقد الحرم

وفجر اليوم تفقد الأمير محمد بن سلمان الحرم المكي لمتابعة مشاريع التوسعة وصلى في رحاب بيت الله الحرام طالبا من الله التوفيق و السداد.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، قد ترأس مساء أمس، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المسؤولة عن تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين، التي تهدف إلى الارتقاء والنهوض بكافة الأعمال والخدمات وإنشاء منظومة مستدامة تشمل في مخططاتها العنصر البشري والبنية التحتية والنسيج الاجتماعي بشكل عام ويكون الحرم المكي والمشاعر المقدسة في قلبه.

نحو مكة، وما قبلها رابغ والعلا.. سمو #ولي_العهد يحثُّ الخُطى..

ويطوي المسافات

لأن في تحقق الأحلام.. عطاء pic.twitter.com/y1nP5Tk7iw — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) February 12, 2019