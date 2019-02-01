فيديو.. نصيحة الشيخ المطلق لمن يتهم زوجته بالزنا

المواطن - الرياض

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، أنه لا يحق للرجل أن يتهم زوجته بالزنا أو يشك فيها دون بينة أو دليل داعيًا من يشك في زوجته إلى اللجوء إلى العلم للتأكد من صحة مزاعمه أو نفيها.

وحذر المطلق خلال استضافته في برنامج “فتاوى” الذي يعرض على القناة السعودية الأولى من خطورة اتهام الرجل لزوجته بالزنا وقذف المحصنات، داعياً مَن يتشكك في سلوك زوجته وعدم نسب أولاده له بالذهاب إلى التحليل الطبي؛ للتأكد قبل إلقاء الاتهامات.

وقال المطلق: إذا رفض الزوج اجراء التحليل وواصل اتهامه لزوجته بالزنا فيمكنها أن تُقيم على زوجها دعوى قذف، وللقاضي أن يطلب منه التحليل وفي حال ثبت بطلان كلامه يتم تأديبه وفقًا للأنظمة.