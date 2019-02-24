فيديو.. نهاية مروعة للص حاول سرقة محل

المواطن - متابعة

حاول لص منحوس سرقة سوبر ماركت، بعد أن غلب النعاس مالكه.

وأظهر مقطع فيديو في إندونيسيا، صاحب المتجر وهو يجلس خلف الكاشير، وفجأة غلبه النعاس، وعندما رأى لصٌّ يرتدي خوذة الدراجات النارية، أن الأخير نائم راح يسير ببطء ليتمكن من سرقة المحل، حيث تمكن اللص من سرقة بعض النقود، لكنه كان غير مقتنع بذلك، مما دفعه لمحاولة إزالة درج النقود المليء بالأموال، لكنه انزلق من قبضته وسقط على الأرض؛ ما تسبب في استيقاظ صاحب المحل الذي أصيب بالذهول ثم أخرج سيفًا من مكتبه.

في تلك اللحظة، فر اللص هاربًا من المكان على الفور، ولكن راح صاحب المتجر يركض خلفه وهو يحمل سيفًا ضخمًا، لكن اللص هرب على دراجة.

وبحسب موقع لايف ليك، سرق اللص من المتجر 100000 روبية، أي أقل من 6 جنيهات إسترلينية.