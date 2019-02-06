فيديو وتعليق.. بدر الفرحان: الإبل موروث ثقافي نعتز بإحيائه

المواطن - الرياض

أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله الفرحان، أن الإبل؛ موروث ثقافي تعتز المملكة بإحيائه، لأنه يعتبر مكونًا مهمًا في إرثها التاريخي.

وسلط مقطع فيديو نشره الأمير بدر بن فرحان الضوء على الإبل التي تعد موروث ابن الجزيرة العربية ورمز حضارته العريقة وعنوان فخر لطالما تغنى به، كما أنه مسيرة عز سطرت أمجادها.

وانطلاقًا من أهمية الإبل التاريخية والثقافية صدر الأمر السامي بإنشاء نادي الإبل، ليكون امتدادًا للعناية بالموروث الشعبي ودعمه وتطويره، وذلك بإشراف من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وسلط المقطع الضوء على مقولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: “نظرًا إلى ما تمثله الإبل من أهمية في تاريخنا لارتباطها بتراثنا وثقافتنا ولأهمية رعاية الإبل والمهتمين بها من خلال رابطة تجمعهم.. أمرنا بإنشاء نادٍ باسم نادي الإبل”.