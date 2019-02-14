فيديو.. وزير التعليم يكرم ابتدائية زيد بن الصلت في تحدي القراءة

المواطن - الرياض

كرّم وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مدرسة زيد بن الصلت الابتدائية لفوزها في مسابقة “تحدي القراءة”، وذلك في أثناء رعايته مساء أمس حفل جائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة، على مسرح الوزارة بحضور القيادات والمسؤولين .

وتسلم قائد مدرسة زيد بن الصلت “عبدالوهاب المنصور” درع التكريم من وزير التعليم ونائبه ، كما تلقى عبارات الثناء والشكر من مدير التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي .

وكانت المدرسة قد شاركت في المسابقة عن دورتها في الأعوام الماضية ، وحظيت بمشاركة طلابية عززت لديهم الحس الوطني وشرف الانتماء للعربية ،ونشر قيم التسامح والاعتدال وقبول الآخر ، وكذلك ساهمت في تنمية ملكة القراءة والتأليف.

يشار إلى أن القائمين على برنامج “تحدي القراءة” في مدرسة زيد بن الصلت ، وأسهموا في الفوز – بعد توفيق الله – هم كل من القائد فهد بن ناصر القحطاني ، والمعلمين عبدالله الأسمري وعايض البدراني ومفلح القحطاني، بمتابعة من مكتب التعليم بالروضة.