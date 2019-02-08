فيديو وصور.. أمطار المدينة الصباحية تزيد سيدة المدن روعة وبهاء

المواطن - المدينة المنورة

زادت الأمطار التي هطلت على المدينة المنورة اليوم، سيدة المدن روعة وبهاء وأظهرت أجواءها الحالمة التي تهفو إليها قلوب ملايين المسلمين حول العالم.

الأمطار التي هطلت في الساعات المبكرة من اليوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس ، امتزجت بدعوات الصالحين الذين لهجت ألسنتهم بالدعاء طمعًا في كرم الله ورغبة في رحمته.

وتسابق أبناء المدينة المنورة في توثيق لحظات هطول المطر وتبادلوها عبر مواقع التواصل ممزوجة بعذب الدعاء.

وشملت الأمطار الرعدية التي هطلت اليوم على المدينة كذلك العلا – ينبع – مهد الذهب – الحناكية – الرايس – بدر – خيبر – العيص – والأجزاء المجاورة .

يأتي هذا فيما حذر الإنذار المبكر من استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية حتى التاسعة من مساء يوم غد السبت.

من جهة أخرى توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، حفر الباطن، القيصومة، المدينة المنورة)، فيما تتكون السحب الرعدية على مرتفعات مكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.