فيديو وصور.. أمطار غزيرة وبرق في الرياض

المواطن - الرياض

شهدت الرياض خلال الساعات الماضية، وفي الصباح الباكر، هطول أمطار رعدية، تفاعل معها المواطنون بتداول صور ومقاطع فيديو بديعة من فرط الجمال في سيدة المدن.

ودشن مغردون وسم “الرياض الآن”، حيث انهالت التغريدات بالدعاء إلى الله بالاستجابة في هذه الساعات المباركة من الصباح.

وعلق حساب جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض على وسم الرياض الآن بقوله “اللهم صيبا نافعا”.

ونشر مفرح خلف الحارثي فيديو للبرق غرب الرياض

وعلق علي بن هادي بقوله “الحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته”.

وقالت أميرة “اللهم كما رزقت الارض بالامطار ارزقنا زياره لمكة”.

وتفاعل آخر مع أمطار الرياض بقوله “يا سيدة كل المدن الله عليك”.

وغرد محمد الشريف “ياصاحب الهمِّ إن الهمَّ منفرجٌ”.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة.