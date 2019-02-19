فيديو وصور.. باقة ورد وعناق حار.. الهند تستقبل الأمير محمد بن سلمان

المواطن - الرياض

صار كسر البروتوكول لاستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عادة يقوم بها العديد من قادة وزعماء دول العالم التي يزورها ولي العهد تعبيرًا عن الحفاوة بالضيف الكبير.

مشهد رئيس الوزراء الهندي وهو ينتظر ولي العهد عند سلم الطائرة صار مألوفًا خلال هبوط طائرة ولي العهد في عواصم العديد من دول العالم.

وكما شهدنا قبل يومين حفاوة رئيس وزراء باكستان عمران خان وحفاوة الشعب الباكستاني بولي العهد، ها هو رئيس وزراء الهند يقدم باقة الورد بنفسه إلى الضيف العزيز فور استقباله في المطار.

العناق الحار والاستقبال الرائع يعكس عمق العلاقات السعودية الهندية والطموح الذي تسعى إليه القيادة في البلدين لتطوير هذه العلاقات.