فيديو وصور جديدة .. لحظة تكريم الأمير محمد بن سلمان بـ نيشان باكستان

المواطن - الرياض

قام الرئيس الباكستاني، عارف علوي، بمنح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعلى وسام مدني في باكستان والمعروف باسم نيشان امتياز أو (نيشان باكستان).

وقد أقام فخامة رئيس جمهورية باكستان حفل غداء احتفاء بزيارة سمو ولي العهد.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع كان قد توجه من مقر إقامته في إسلام آباد، يرافقه دولة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إلى القصر الرئاسي على عربة تجرها الخيول وفقاً لبروتوكول القصر الرئاسي لكبار الشخصيات.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله القصر الرئاسي، فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية.

وعقد سمو ولي العهد، وفخامة رئيس جمهورية باكستان اجتماعاً نقل سموه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لفخامة الرئيس الباكستاني، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره للملك المفدى.