فيديو وصور.. حفاوة الاستقبال بالأمير محمد بن سلمان في باكستان

فرحة عامرة في شوارع باكستان، ولافتات الترحيب في كل مكان، وفي أرض مطار إسلام آباد كان رئيس الوزراء عمران خان في انتظار هبوط طائرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولأكثر من خمس دقائق ظل عمران خان وقائد الجيش الباكستاني وكبار المسؤولين في انتظار هبوط ولي العهد من طائرته.

وفور وصوله استقله عمران خان بحفاوة بالغة معبرًا عن سعادة باكستان حكومة وشعبًا بهذه الزيارة.

وقاد رئيس وزراء باكستان السيارة فيما جلس ولي العهد إلى جواره حيث اصطحبه من المطار إلى مقر إقامته.

ومن المقرر أن تستمر زيارة ولي العهد إلى باكستان لمدة يومين يتم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات المشتركة.

وسيتم تكريم ولي العهد غدًا بوسام “نيشان امتياز” وهو أعلى وسام في باكستان وسبق أن حصل عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله والملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والرئيس الأمريكي الراحل أيزنهاور.