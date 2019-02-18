فيديو.. ياسمين صبري بالحجاب وتوجه التحية للسعوديين

المواطن - الرياض

فاجأت الممثلة المصرية ياسمين صبري، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بارتدائها للحجاب.

وظهرت ياسمين صبري في فيديو نشرته عبر موقع “سناب شات”، مع صديقاتها في جلسة خاصة، وهي تقوم بتجربة ارتداء الحجاب.

وأثناء ارتدائها للحجاب، سألت ياسمين صبري إن كانت تشبه ملامحها المصريات أم لا، إذ شبهت صديقاتها أنها تشبه السوريات أو اللبنانيات.

ولكن أكدت ياسمين صبري أنها ليست شقراء كاللبنانيات والسوريات، بل ترى أن ملامحها تشبه أكثر النساء السعوديات، ووجهت التحية للسعوديين، بإرسال قبلة لهم في نهاية الفيديو.

وتواصل ياسمين صبري تصوير مسلسلها التلفزيوني الجديد “حكايتي”، استعدادًا لعرضه في شهر رمضان، الذي يعتبر أول بطولة مطلقة لها في الدراما التلفزيونية.

يذكر أن ياسمين صبري أعلنت طلاقها رسميًّا من زوجها في أكتوبر 2017؛ بسبب وجود مشاكل كثيرة بينهما، حالت دون استمرار الزواج، وفضّلا الانفصال.

وكانت ياسمين صبري أعلنت عن زواجها للمرة الأولى في برنامج “صاحبة السعادة” من تقديم الفنانة إسعاد يونس، وتحدثت ياسمين للمرة الأولى عن زوجها وبأنه يُدعى “محمد”، لكنها تناديه بـ”دودي”، وأشارت إلى أنه أحيانًا يدللها ويقدم لها وجبة الإفطار.

والمعروف أن ياسمين صبري هي فنانة مصرية من مواليد 1987، نشأت وسط عائلة مرموقة جدًّا تعد من أكبر العائلات الثرية في الإسكندرية، فوالدها صبري محمود، يعمل طبيبًا بأحد المستشفيات الكبرى بالإسكندرية، بينما والدتها تعمل مهندسة ديكور، كما أنها بطلة إفريقيا في السباحة، إضافة إلى أن جدها كان قبطانًا بحريًّا، لدى ياسمين شقيقان أصغر منها في السن ويشبهان ملامحها كثيرًا.

قدمت ياسمين صبري عددًا من الأعمال الفنية من أهمها مسلسل “طريقي” مع النجمة شيرين عبدالوهاب، ومسلسل “الأسطورة” مع محمد رمضان، ومسلسل “الحصان الأسود” مع أحمد السقا. لتتوالى عليها بعدها الأعمال الدرامية والسينمائية لتخوض رمضان 2019 بعمل درامي لأول مرة من بطولتها المطلقة.