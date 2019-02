فيسبوك تستحوذ على شركة GrokStyle Inc

المواطن - متابعة

كشفت شركة فيسبوك عن استحواذها على شركة GrokStyle Inc المتخصصة في التسوق المرئي وتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تعزيز تقنية الذكاء الاصطناعي في شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.

ووفقاً لما نشره موقع fonearena الهندي، فإن GrokStyle Inc هي شركة ناشئة اشتهرت بتطبيق الذكاء الاصطناعي في التسوق المرئي، والتي دعمت بالفعل تطبيق Ikea خلال الفترة الماضية، فيما تهدف فيسبوك بهذا الاستحواذ الجديد تحقيق الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي التي اشتهرت بها شركة GrokStyle Inc لتعزيز تقنية الذكاء الاصطناعي في الشبكة الاجتماعية، حيث استطاعت تقنية GrokStyle Inc على دعم المستخدم في البحث عن قطع الأثاث المطابقة المشابهة لصور ما على شبكة الإنترنت على سبيل المثال.

لكن في نفس الوقت، لم تكشف شركة GrokStyle عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن انضمامها إلى شركة فيسبوك، بل أنها أكدت على تحرك أعضاء الشركة كفريق متكامل، وهو ما تسعى بالتأكيد فيسبوك للاستفادة منه وفقاً لتصريحاتها الرسمية في الإعلان، حيث أكدت على خططها لتعزيز تقنية الذكاء الاصطناعي في شبكة التواصل الاجتماعي من خلال فريق العمل وتقنية GrokStyle.