فيسبوك تطلق ميزة جديدة طال انتظارها

المواطن - متابعة

أطلقت شبكة فيسبوك ميزة التراجع عن إرسال أي رسالة على تطبيق التراسل الفوري ماسنجر خلال فترة زمنية، وذلك على غرار تطبيقات التراسل الأخرى.

وأوضحت الشبكة أنه يمكن التراجع عن الإرسال بالنقر على الرسالة ثم اختيار “إزالة للجميع”، وعبارة تنبه الطرف الآخر إلى أن رسالةً قد أُزيلت.

وقالت فيسبوك إنه يمكن إزالة أي رسالة في غضون 10 دقائق فقط من لحظة إرسالها. ويمكن للمرسل إزالة الرسائل، قبل أن تبقى ظاهرة للطرف المستقبل.

يُشار إلى أن إطلاق ميزة “التراجع عن الإرسال” ضمن ماسنجر ليست جديدةً كلياً، إذ أطلقتها فيسبوك في نوفمبر الماضي، في عدد قليل من الدول، بعد ظهورها لأول مرة في أبريل 2018.