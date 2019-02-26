فيصل بن تركي: سأتكفل باعتزال محمد السهلاوي

المواطن - محمد سمعه

قال الأمير فيصل بن تركي رئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق إنه سيتكفل بحفل اعتزال المهاجم محمد السهلاوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وكتب فيصل بن تركي تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: محمد السهلاوي بقي في نادي النصر أو لم يبقَ، فاسمحوا لي يا جماهير العالمي سأتكفل باعتزاله، فهو أسطورة من أساطير نادي النصر.

وكانت ترددت أنباء في الفترة الأخيرة عن أن النصر قد يُوقع مخالصة مالية مع محمد السهلاوي، في ظل عدم اعتماد المدرب البرتغالي روي فيتوريا عليه في الفترة الأخيرة.

ويذكر أن النصر يستعد خلال الفترة الحالية لمواجهة نادي الشباب بعد غد الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري برصيد 46 نقطة وبفارق ست نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

شارك محمد السهلاوي مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 والتي أُقيمت في روسيا.