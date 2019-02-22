فيفا يحرم تشيلسي من التعاقد لفترتي قيد

المواطن - مروة نبيل

تلقى نادي تشيلسي الإنجليزي خبرًا صادمًا، قبل قليل، بعدما منعه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من التعاقدات لفترتي الانتقالات المقبلتين.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” أن فيفا حرم تشيلسي من التعاقد مع صفقات جديدة لفترتي قيد، بسبب كسره لوائح انتقالات بعض اللاعبين الشباب.

وشملت عقوبة فيفا تغريم نادي تشيلسي 600 ألف فرنك سويسري، بالإضافة إلى تغريم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، 510 آلاف فرنك.

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية أن الحظر لا يمنع تشيلسي من التخلي عن اللاعبين، كما أنه لا ينطبق على فرق البلوز النسائية أو كرة القدم الخماسية، مؤكدة في الوقت ذاته أن البلوز يُمكنه الطعن على هذه العقوبة.

وجاء قرار فيفا ضد تشيلسي بعد تحقيق استمر لمدة 3 سنوات، حيث تم البحث في وثائق 19 لاعبًا أجنبيًا تعاقد معهم البلوز، منهم المهاجم السابق بيرتراند تراوري.