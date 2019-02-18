في العدد الجديد من “المواطن ديجيتال”.. حلفاء الشرق أقوياء بشراكة المستقبل

المواطن - الرياض

أصدرت صحيفة “المواطن“، اليوم الاثنين، العدد الجديد من “المواطن ديجيتال“، وذلك بالتزامن مع اليوم الثاني للزيارة التاريخية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان.

وعنونت الصحيفة مانشيت العديد الجديد بعنوان “محمد بن سلمان في باكستان.. عندما تحضر الأفعال قبل الأقوال.. حلفاء الشرق أقوياء بشراكة المستقبل”.

كما تضمن العدد الجديد “لقطات توثق حفاوة استقبال ولي العهد عند وصوله إلى باكستان”، وكذلك تقرير بعنوان “مملكة القول والفعل تضرب مثالاً في الشراكة والعلاقات الأخوية بزيارة ولي العهد إلى باكستان”.

ومن مواضيع العدد الجديد “ولي العهد: وقعنا اتفاقيات مع باكستان بـ20 مليار دولار ونعمل على بناء مستقبل عظيم”.

كما تضمن العدد الجديد من “المواطن ديجيتال“، تفاصيل الاجتماع الثنائي بين ولي العهد ورئيس وزراء باكستان”.

وتطرق العدد الجديد لجهود المملكة وباكستان في حماية الأمن الإسلامي، في تقرير بعنوان “عقب الإعلان عن تأسيس التحالف العسكري بالرياض.. ولي العهد في باكستان لدعم جهود 1161 يوماً لحماية الأمن الإسلامي”.

وفي العدد الجديد أيضاً تقرأ “عمران خان يكشف عن حديث طريف مع ولي العهد في الطريق من المطار”.

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