في حضرة الأمير محمد بن سلمان.. توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين المملكة والصين

المواطن - الرياض

سلط إنفوجرافيك “المواطن” الضوء على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الصين.

وفي التعاون الأمني، تم توقيع اتفاقية تعاون في مكافحة الجرائم الإلكترونية، واتفاقية تعاون في مكافحة الإرهاب بين رئاسة أمن الدولة بالمملكة ووزارة الأمن العام الصينية.

أما في قطاع النفط، فشهدت الزيارة استحواذ شركة أرامكو على 9% من مشروع جي جيانج للبرتوكيماويات، وتأسيس شركة مشتركة للصناعة الكيميائية الدقيقة وهندسة المواد، وأيضًا مذكرتا تفاهم للاستثمار في مجموعة مشاريع للطاقة المتجددة.

وبالنسبة إلى التعاون التجاري، تم توقيع اتفاقية تعاون في قطاع النقل البحري، ومذكرة تفاهم لتشكيل فريق عمل لتيسير التجارة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن دفع المشاريع ذات الأولوية للتعاون في الطاقة الإنتاجية والاستثمار.

وفي شأن القرض الحكومي، تهدف المملكة إلى تشييد وتجهيز ثلاثة مستشفيات في مدينة بانبيان بمقاطعة جيلين، وإعادة تشييد وتأهيل المناطق المتأثرة بالزلزال بمقاطعة سيتشوان.

وأخيرًا في التعاون الثقافي، تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية.