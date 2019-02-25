في ذكرى اليوم الوطني.. علم الكويت يحلق عالياً في السماء

المواطن - الرياض

تحتفل الكويت، هذه الأيام، بمناسبة الذكرى الـ58 لاستقلال الكويت عن المملكة المتحدة، هذه الذكرى الغالية على الكويت وشعوب العالم العربي أجمع.

ورغم أن هذه الذكرى تحل رسميًا يوم 25 فبراير من كل عام، إلا أن الاحتفالات بدأت داخل الأراضي الكويتية، وفي سفارات الكويت بالدول العربية والأجنبية، منذ عدة أيام.

وفى إطار الاحتفالات الشعبية، تصدرت هاشتاجات “الكويت بلادنا الكويت” و”اليوم الوطني الكويتي” خلال الساعات الماضية.

وعبر عدد من الشخصيات الرسمية، والمواطنين الكويتيين والعرب عن احتفائهم بالعيد الوطني الكويتي.

وتداول مغردون صور ومقاطع فيديو لعلم الكويت يحلق عالياً في العديد من المدن الكويتية احتفاء باليوم الوطني للكويت.

ومن جهته، قال الفريق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي السابق، “الكويت اللي لها التاريخ يذكر بالعطاء والجود والفعل الكريم.. اللسان يعجز يا عربان يشكر دورها في ذلك العهد القديم.. جابت التعليم في منهج مقرر حق جيلي لعبت الدور العظيم.. كلما فبراير بعيده تكرر يا الكويت قلوبنا نحوك تطير”.

فيما شارك مواطنون بتعليقاتهم وإعادة نشر أغانٍ وطنية كويتية، فقال أحدهم “أصبحنا بنعمة الأمن والأمان بفضل من الله وبوقفة أشقائنا من دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى قائمتها الملك فهد رحمه الله”.

بينما نشر آخر مقطع فيديو للقفز بالمظلات، حيث طار شاب في السماء بعلم الكويت، وعلق “ليْتَ الليالي كُلّها فبراير.. وليت المدن كُلّها كويت”.

بينما قالت أخرى “إنها ليست كويتاً وكفى إنها بيتاً ومأوى ونسب يابلادي دُمتِ للكون ضياء”، كذلك قالت سيدة كويتية “اعتلى ياكويتنا متن السحايب.. وعيدي عسى الفرح في كل ليلة”.