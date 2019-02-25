في شرم الشيخ.. الملك سلمان يبحث فرص التعاون مع رئيس قبرص

المواطن - واس

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية اليوم، فخامة الرئيس نيكوس أناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص.

وتم خلال اللقاء، مناقشة مجالات التعاون بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام.

حضر اللقاء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب القبرصي، المتحدث الرسمي برودروموس برودرومو، والمسؤول عن منطقة الشرق الاوسط اندريس كاكوريس، ومسؤول المكتب الدبلوماسي فيليبا كارسيرا.