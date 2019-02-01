في مباراة الإنتر ضد لاتسيو .. الجماهير تنقلب على بيريسيتش

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة الإنتر ضد لاتسيو التي أُقيمت على ملعب “سان سيرو”، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس إيطاليا، غضب جماهير النيراتزوري من نجم الفريق الأول لكرة القدم، الكرواتي إيفان بيريسيتش.

وأطلقت جماهير النيراتزوري صافرات الاستهجان ضد بيريسيتش خلال مباراة الإنتر ضد لاتسيو بالأمس، بعدما تقدم بطلب رسمي للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك وفقًا لشبكة “سبورت ميدياست”.

وأكدت “سبورت ميدياست”، أن الجماهير أعربت عن غضبها بإطلاق صافرات استهجان ضد بيريسيتش أثناء قراءة المذيع الداخلي في “سان سيرو”، لتشكيل النيراتزوري في مباراة الإنتر ضد لاتسيو وتواجد اللاعب على مقاعد البدلاء.

ومن جانبه، فسر موقع “كالتشيو ميركاتو”، السبب وراء أزمة بيريسيتش مع النيراتزوري، مؤكدًا أنه بسبب غيرة اللاعب الكرواتي من قائد الفريق، الأرجنتيني مارورو إيكاردي، الذي اقترب من تجديد عقده براتب ضخم.

وبعد جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة الإنتر ضد لاتسيو وصافرات الجماهير ضده، يبدو أن إدارة النيراتزوري ستتعامل مع بيريسيتش بنفس طريقتها مع أندريا رانوكيا، بعدما قامت بتجميده لضغطه على المسؤولين لرغبته في الرحيل.

وانتهت مباراة الإنتر ضد لاتسيو في ربع نهائي كأس إيطاليا بالتعادل السلبي، لتمتد إلى شوطين إضافيين، ونجح كل فريق في تسجيل هدف، ليلجأ الحكم إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لفريق لاتسيو.