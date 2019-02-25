قائد القوات البحرية: حنكة خالد بن سلمان وخبرته ستسهمان في البناء والتطوير الشامل

المواطن - واس

رفع معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي, باسمه ونيابة عن منسوبي القوات البحرية الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، مؤكدًا أن ذلك يعبر عن مدى التلاحم بين ولاة الأمر والجنود البواسل ومدى الرعاية والاهتمام الذي يجدونه دوماً من لدن الملك المفدى.

وقال: ” إن هذا الدعم المستمر سيرفع من معنويات الجنود وذويهم، والدفع إلى المزيد من البذل والتفاني في الذود والدفاع عن حدود الوطن ومقدساته الشريفة.

كما هنأ معاليه, صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لوزير الدفاع, مبيناً أن هذه الثقة الملكية الغالية تؤكد النظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- ورؤيته الحكيمة في اختيار الرجال الأوفياء والمخلصين, حيث يتصف سموه بالحنكة والخبرة فهو رجل دولة من الطراز الرفيع وله مواقفه المشهودة خلال مسيرته الحافلة بالعطاء والإخلاص في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

وعبر الفريق الركن فهد الغفيلي, عن فخر منسوبي القوات البحرية ووزارة الدفاع عامة بهذا التعيين الذي سيكون له الأثر الإيجابي بمشيئة الله وتوفيقه ثم بالدعم الوافر والتوجيه السديد من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وأكد أن تعيين الأمير خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع سيرسخ ويدعم البناء والتطوير الشامل الذي حظت به القوات المسلحة عامة والقوات البحرية بشكل خاص التي تحقق لها العديد من التطورات المتمثلة في عقود تسليح وتدريب مختلفة ومشاريع مستقبلية ستضع القوات البحرية بمشيئة الله في مصاف البحريات العالمية المتقدمة وبما يتناسب مع مكانة المملكة ودورها الريادي الدولي والإقليمي على جميع الأصعدة.