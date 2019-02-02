قائد #النصر : نستحق الخسارة .. أخطاؤنا السبب

المواطن - طارق سعد

عاتب قائد النصر إبراهيم غالب نفسه وزملاءه على خسارة التعاون بثلاثية مقابل هدف، معتذرًا لإدارة وجماهير فريقه على فقدان ثلاث نقاط مهمة في سباق تحقيق اللقب بعدما توقف رصيد النصر عند 37 نقطة في انتظار مباراة المتصدر الهلال بعد غد الاثنين ضد الفتح.

وذكر غالب في لقاء تلفزيوني لقنوات KSA sports أن غياب المغربي عبدالرزاق حمد الله والنيجيري أحمد موسى له تأثيره، لكن مجموعة اللاعبين في النصر تتحمل معًا الفوز والخسارة.

ووعد غالب جماهير فريقه بالتعويض في المباريات القادمة، معتبرًا أن كل مباراة سيكون لها تعامل خاص لحصد النقاط والمنافسة جديًّا على تحقيق اللقب.