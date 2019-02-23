قاطع الرؤوس في قبضة الاستخبارات العراقية

المواطن - متابعة

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، عن اعتقال قاطع الرؤوس في “داعش” على الحدود العراقية السورية، الذي ظهر في أكثر من فيديو وهو ينفذ عمليات إعدام.

وقالت المديرية في بيان على صفحتها في موقع “فيسبوك” إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 ، وإثر معلومات استخبارية دقيقة، ألقت القبض على أحد الإرهابيين الذين تسللوا عبر الحدود العراقية السورية والمعروف بـ (قاطع الرؤوس)”.

وأضافت أن “هذا الشخص معروف بقاطع الرؤوس”، وأنه “ظهر بعدة إصدارات للدواعش أمام أشخاص قام بقطع رؤوسهم في العراق وسوريا”.