قانوني يُطالب اتحاد القدم بالاعتراف بخطأ مباراة #الاتحاد و #الرائد الكارثي

المواطن - محمد سمعة

انتقد القانوني أحمد الأمير الاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب المشكلة التي حدثت حول تعيين حكم تقنية الـVAR في مباراة الاتحاد والرائد في الجولة الـ20 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب أحمد الأمير عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: انتهت مباراة الرائد والاتحاد وإلى الآن لم نسمع أي توضيح أو نقرأ أي بيان عن الخطأ الكارثي في تقديم معلومات مغلوطة عن حكام الـVAR في المباراة.

إنذار شديد اللهجة لاتحاد القدم

وأضاف الأمير: امتلكوا الشجاعة واعترفوا بأخطائكم يا اتحاد القدم، أول مرة أسمع أن من صلاحيات حكم الفيديو أو مساعده حساب الوقت الضائع، لماذا أعلنت لجنة الحكام تواجد الحكم البولندي ياكوبيك كحكم فيديو والموجود شخص آخر، ليس من صلاحيات حكم الفيديو أو مساعده احتساب الوقت الضائع.

وأكمل القانوني تغريداته قائلًا: هل تم تغيير قانون اللعبة وأصبح هناك حكم مساعد في غرفة الـVAR لحساب الوقت الضائع من المباراة، للأسف مع مرور الوقت نكتشف مغالطات في اللوائح والأنظمة، حكم المباراة هو المسؤول الأول والأخير عن احتساب الوقت بدل الضائع.

وقال أحمد الأمير: الحكم ياكوبيك المسمى بحكم الفار في مباراة الاتحاد والرائد كان يقود قبلها مباراة بالدوري البولندي، ولا أعتقد أنه تواجد في لقاء الاتحاد والرائد، نريد التوضيح من اتحاد القدم.

ويذكر أن لؤي ناظر رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد كان أعرب عن غضبه بسبب عدم الاستعانة بتقنية الـVAR في بعض اللعبات المهمة للاتحاد خلال لقاء الرائد، مما دفعه إلى رفع خطاب الاستعانة بطواقم تحكيمية أجنبية في المباريات المتبقية للعميد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.