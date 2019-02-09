قبل قليل .. حساب المواطن يودع دعم فبراير في حسابات المستفيدين

أعلن حساب المواطن قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في ⁧حساب المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله.

وكان برنامج حساب المواطن دعا من لم يسبق له التسجيل في البرنامج إلى المسارعة في التسجيل قبل 10 فبراير الجاري حتى يستفيد من دعم دفعة مارس المقبل.

التسجيل مستمر

وقال حساب المواطن إنه يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الدخول إلى الرابط التالي (هنا).

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.